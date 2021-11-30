В Азербайджане разбился военный вертолет
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разбился военный вертолет, сообщает во вторник Trend со ссылкой на совместное сообщение Государственной пограничной службы (ГПС) и Генеральной прокуратуры.
30 ноября, около 10:40, военный вертолет Государственной пограничной службы разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Бибиэйбат".
Среди членов экипажа вертолета есть погибшие и раненые.
На месте происшествия находится руководящий состав ГПС и Генпрокуратуры.
В связи с инцидентом проводится совместное расследование.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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