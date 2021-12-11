Призываем Армению отказаться от попыток воспрепятствовать мирному процессу - МИД Азербайджана (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Призываем Армению отказаться от попыток воспрепятствовать мирному процессу.
Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
В заявлении отмечается, что в последние дни вооруженные силы Армении совершают провокации, которые усугубляют ситуацию на кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской госграницы.
"8 декабря 2021 года в результате очередной провокации Армении на кяльбаджарском направлении госграницы погиб военнослужащий азербайджанской армии Алиев Асиф Адиль оглу.
9-10 декабря армянские военные подразделения вели интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе с позиций в Басаркечарском районе. В результате ответных мер азербайджанской армии провокации противника были пресечены.
В то время как азербайджанская сторона предпринимает соответствующие шаги для нормализации постконфликтных отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности в преддверии московской встречи по механизму консультаций в формате "3+3", армянская сторона продолжает провокационную деятельность", - отмечается в заявлении МИД.
Ответственность за напряженность на границе двух стран и преступление в направлении Кяльбаджарского района лежит на военно-политическом руководстве Армении, подчеркивается в заявлении.
"Обвинения МИД Армении в том, что Азербайджан нарушает суверенные границы этой страны, являются абсолютно необоснованными. Именно во избежание подобных ложных обвинений Азербайджан выступает за то, чтобы в скорейшем времени начать переговоры по делимитации границ двух государств.
Если Армения на самом деле желает мира и стабильности в регионе, то должна предпринять реальные шаги по нормализации отношений и положить конец имитациям.
Призываем армянскую сторону отказаться от попыток путем целенаправленного создания напряженности в регионе воспрепятствовать созданию мира и в соответствии со взятыми на себя обязательствами полностью выполнить трехсторонние заявления", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)