Алексей Оверчук о возможности налаживания упрощенного режима въезда между Россией и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Хотелось бы, чтобы упрощенные процедуры въезда были бы и между Россией и Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам в четверг заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук в кулуарах конференции «Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений в контексте интегрированных процессов» в Баку.

«Хотелось бы, чтобы упрощенные процедуры въезда были бы и между Россией и Азербайджаном. Обе наши страны являются государствами-членами СНГ в том числе. Но это вопрос, который надо адресовать МИДам. Конечно, хотелось бы, чтобы такие упрощенные процедуры у нас были», - сказал он.

Напомним, что с апреля 2021 года граждане Азербайджана и Турции могут въезжать на территорию обеих стран по биометрическому удостоверению личности и оставаться там 90 дней. В этом случае удостоверение личности или загранпаспорт должны быть действительны минимум 30 дней со дня въезда на территорию страны.

(Автор: Садраддин Агджаев)