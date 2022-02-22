Президент Ильхам Алиев: Практическая работа над декларацией была начата чуть более года назад

БАКУ/Trend/- Практическая работа над декларацией была начата чуть более года назад.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 22 февраля, выступая с заявлением для прессы с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.

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