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Временный поверенный в делах посольства Великобритании вызван в МИД Азербайджана (Дополнено)

Политика Материалы 5 августа 2022 12:01 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:48)

БАКУ /Trend/ - 5 августа временный поверенный в делах посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане был вызван в азербайджанский МИД.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, ему был выражен решительный протест в связи с нападением, совершенным религиозной радикальной группой на посольство Азербайджана в Лондоне.

До сведения временного поверенного было доведено, что эта провокация серьезно затрагивает вопрос обеспечения безопасности дипломатического представительства и Великобритания должна принять меры безопасности в соответствии с международно-правовыми обязательствами. От противоположной стороны были запрошены гарантии того, что подобное больше не повторится.

В связи с произошедшим актом вандализма было выражено требование о проведении соответствующими структурами Соединенного Королевства тщательного расследования и привлечении виновных к ответственности.

Временный поверенный в делах посольства Великобритании выразил глубокое сожаление и обеспокоенность в связи с произошедшим, сообщив, что в связи с инцидентом проводится расследование, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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