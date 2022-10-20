Состоялась встреча между вице-премьером Азербайджана и вице-президентом Ирана

БАКУ /Trend/ - 20 октября заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с вице-президентом Ирана, председателем Организации по охране окружающей среды Али Саладжеге.

Об этом сообщили Trend в четверг в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

На встрече с удовлетворением было подчеркнуто наличие политического диалога на высоком уровне между Азербайджаном и Ираном, которые отмечают в текущем году 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. В этом контексте была отмечена встреча президентов Азербайджана и Ирана, состоявшаяся 13 октября в Астане в рамках 6-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Также на встрече было подчеркнуто успешное развитие дружественных и добрососедских отношений между двумя странами в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, энергетической, культурной, экологической и других сферах. В то же время было отмечено, что открытие транспортных коммуникаций в регионе создает широкие возможности для сотрудничества.

Кроме того, стороны подчеркнули значение 6-го заседания конференции сторон "Рамочной конвенции по охране окружающей среды Каспийского моря" в Баку.

Было отмечено, что вопросы охраны окружающей среды Каспийского моря и рационального использования природных ресурсов являются приоритетными направлениями политики Азербайджана, и страной принимаются последовательные меры по минимизации негативного воздействия на окружающую среду Каспийского моря.

Особо была подчеркнута важность объединения усилий прикаспийских стран для решения экологических проблем.

В то же время была выражена обеспокоенность по поводу загрязнения реки Араз Арменией, подчеркнута необходимость совместных усилий по охране окружающей среды реки.

(Перевод: Нубар Кулузаде)