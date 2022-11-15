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В рамках выставки в Женеве исполнен азербайджанский традиционный танец (ФОТО)

Политика Материалы 15 ноября 2022 10:41 (UTC +04:00)
В рамках выставки в Женеве исполнен азербайджанский традиционный танец (ФОТО)

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - В рамках выставки Les Automnales в Женеве исполнен азербайджанский традиционный танец.

Об этом, как передает во вторник Trend, посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Горжусь потрясающим выступлением азербайджанской детской танцевальной группы IRS в рамках культурной программы в Женеве «Les Automnales». Группу юных азербайджанских танцоров, проживающих в Швейцарии, возглавляет активный член диаспоры Мария Хан-Хойская Мартиньоли. Спасибо, Мария ханум», - написал посол.

В рамках выставки в Женеве исполнен азербайджанский традиционный танец (ФОТО)
В рамках выставки в Женеве исполнен азербайджанский традиционный танец (ФОТО)
В рамках выставки в Женеве исполнен азербайджанский традиционный танец (ФОТО)
В рамках выставки в Женеве исполнен азербайджанский традиционный танец (ФОТО)
В рамках выставки в Женеве исполнен азербайджанский традиционный танец (ФОТО)
В рамках выставки в Женеве исполнен азербайджанский традиционный танец (ФОТО)
В рамках выставки в Женеве исполнен азербайджанский традиционный танец (ФОТО)
В рамках выставки в Женеве исполнен азербайджанский традиционный танец (ФОТО)
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