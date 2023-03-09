Глобальный Бакинский форум как отражение постоянно укрепляющегося международного авторитета Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - В Баку сегодня начинает работу Х Глобальный форум, с каждым годом приобретающий все большее значение и приковывающий к себе все большее внимание. Бакинская платформа в стала своего рода уникальной площадкой для обсуждения глобальных вызовов - и произошло это благодаря консолидации общественных и политических деятелей мирового уровня вокруг инициативы Президента Ильхама Алиева.

"Глобальный Бакинский форум - это инклюзивная и хорошая платформа, объединяющая взгляды разных сторон, это так и должно быть. Потому что мы все должны работать вместе, чтобы сделать мир безопаснее", - отмечал Президент Ильхам Алиев на открытии предыдущего Глобального форума в столице нашей страны. Глава государства подчеркнул, что обсуждения и обмен мнениями на Бакинском форуме внесут вклад в изучение и решение важнейших проблем мировой повестки.

В работе Х форума примут участие высокопоставленные гости из десятков стран мира, среди них действующие и бывшие главы государств и правительств, видные общественные и политические деятели, ведущие зарубежные эксперты, руководство Всемирной организации здравоохранения, Лиги арабских государств и других крупных международных организаций.

В ходе Форума, который продлится до 11 марта, будут проведены дискуссии и панельные обсуждения по важным проблемам, аспектам формирования нового миропорядка, а также перспективам в области глобальной безопасности и предстоящим задачам.

Глобальный форум в Баку утвердился в качестве крайне удобной и авторитетной площадки для выработки новых подходов и плодотворных обсуждений. И это можно назвать воплощением внешнеполитической стратегии Президента Ильхама Алиева, так как азербайджанский лидер, преследуя в первую очередь национальные интересы, при этом всегда прикладывает значительные усилия на поиск точек соприкосновений, общности взглядов и путей к сближению. Сегодняшний мир, раздираемый войнами и кризисами, как никогда нуждается в единстве действий, несмотря на различия во взглядах и позициях.

Тема Глобального форума в Баку в этом году - «Мир сегодня: Вызовы и Надежды» - как нельзя лучше описывает не только то, что сегодня волнует политические элиты и экспертов во всем мире, но и уникальный опыт Азербайджана в противостоянии этим вызовам.

Пандемия и война в Украине окончательно сломали мировой порядок, вызвав крупнейший глобальный кризис последних десятилетий. Конечно, в первую очередь этот кризис характеризуется энергетической безопасности - и тут Азербайджану есть, чем поделиться с миром.

Благодаря политике Президента Ильхама Алиева наша страна играет все растущую роль в смягчении последствий энергетического кризиса в Европе. Стоит отметить, что в 2023 году Азербайджан планирует экспортировать в Европу не менее 11,6 миллиарда кубометров природного газа. Между ЕС и Азербайджаном есть договоренность об удвоении поставок газа по Южному газовому коридору до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году, основой которой служит меморандум о сотрудничестве, подписанный в июле прошлого года. Это проект, который позволит с минимальными средствами и сразу начать перекачку дополнительных объемов природного газа из Азербайджана в Европу. По инициативе Болгарии к этому проекту присоединились Румыния, Венгрия, Словакия и Австрия. Дополнительные поставки газа из Азербайджана обеспечивают конкуренцию на рынке Европы, тем самым способствуя снижению цен для потребителей. Наглядным примером тому является интерконнектор Греция-Болгария, с запуском которого с октября 2022 года цены в стране упали на 34 процента.

Не менее серьезной проблемой для всего мира является и продолжающийся продовольственный кризис.

Почти 830 миллионов человек сталкиваются с проблемами в сфере продовольственной безопасности, и более 3 миллиардов не могут позволить себе здоровое питание. Эти проблемы усугубляются ростом затрат, сбоями в цепочках поставок и изменением климата. На этом фоне становится актуальным выбор самого оптимального маршрута для поставок, который поможет сэкономить время и затраты, каковым является Азербайджан.

Расположенный на пересечении транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, Азербайджан признан важным транспортно-логистическим центром региона. Международные транспортные коридоры, проходящие через территорию страны, выгодны для перевозки грузов как с точки зрения расстояния, так и экономии времени. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт еще больше расширяют возможности этих транспортных коридоров.

Растет значение и Среднего коридора, в котором Азербайджан также является важным звеном. Средний коридор - путь из Китая в Европу, играет большую роль в нынешней повестке дня. Маршруты, по которым Европа может добраться до Центральной Азии, весьма ограничены. На данный момент Средний коридор предлагает самый короткий и наименее затратный маршрут в Европу.

Занимая стратегическое центральное положение между Европой и Китаем и имея развитую авиационную, железнодорожную, трубопроводную и морскую инфраструктуру, Азербайджан становится новым ведущим логистическим центром в условиях перестройки глобальных цепочек поставок в Евразии и может внести огромный вклад в преодоление трудностей, связанных в том числе и с поставками продовольственной продукции.

Но, конечно, одна из важнейших задач, стоящих перед участниками Форума - это поиск новых форматов и путей выстраивания доверия, сотрудничества в стремительно меняющемся мире. И неслучайно, что именно Баку стал одним из центров глобальной геополитической мысли, где происходит поиск этих решений.

Высочайший международный авторитет Президента Ильхама Алиева, выдвинутые им много лет назад инициативы и проекты, которые сегодня стали жизненно важными для Европы и Азии прямо сейчас - все это становится для мира подтверждением того, что именно Азербайджан - то место, где можно найти решение глобальных проблем.