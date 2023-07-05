Неконструктивная позиция Армении отвергается международным сообществом

БАКУ /Trend/ - Заявление посла США в Армении Кристины Куинн о том, что "США верят и надеются, что армянские жители Карабаха смогут безопасно жить в составе Азербайджана", является еще одним подтверждением того, что позиция Азербайджана была принята и подтверждена на международном уровне.

Об этом в среду Trend сообщила депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Гасанова отметила, что Азербайджан имеет открытую и четкую позицию в этом направлении.

"Армянские жители Карабахского региона могут проживать на территории Азербайджана только как граждане нашей страны. Азербайджанское государство в силах обеспечить их безопасное существование и они могут жить так же хорошо, как и граждане Азербайджана. Есть четкие представления о сосуществовании азербайджанского и армянского народов. В Азербайджане живут тысячи армян, и совместное проживание на освобожденных от оккупации территориях может привести к установлению прочного мира в регионе.

Они, как граждане Азербайджана, получат более высокую пенсию, будут окружены более широкой социальной заботой, почувствуют положительное влияние экономического развития нашей страны.

Сегодня Азербайджан предлагает новый формат сотрудничества в регионе. Целью Азербайджана является восстановление коммуникаций в регионе, создание Зангезурского коридора и устранение всех транспортных барьеров. Если это произойдет, Армения тоже получит выгоду, они увидят пользу мира. Но, к сожалению, Армения по-прежнему демонстрирует неконструктивную позицию и препятствует установлению мира", - сказала депутат.

Гасанова подчеркнула, что заявление посла США также является признаком того, что перед армянскими жителями Карабахского региона нет другого выбора.

"Я думаю, что Армении давно пора понять, что их неконструктивная позиция отвергается международным сообществом. Армения должна вывести свои незаконные вооруженные формирования с территории Карабаха и не препятствовать выбору армянских жителей Карабаха", - добавила она.