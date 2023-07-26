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Расширен перечень услуг, оказываемых в Центрах ASAN xidmət

Политика Материалы 26 июля 2023 16:24 (UTC +04:00)
Расширен перечень услуг, оказываемых в Центрах ASAN xidmət

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Расширен перечень услуг, оказываемых государственными органами в центрах ASAN xidmət.

Как сообщает в среду Trend, Президент Ильхам Алиев подписал Указ "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 5 сентября 2012 года № 706 "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики"".

С полным перечнем услуг оказываемых в Центрах ASAN xidmət можно ознакомиться здесь.

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