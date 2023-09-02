Пашинян не должен забывать, что "Железный кулак" всегда на месте - депутат

БАКУ /Trend/ - Своей исторической победой в 44-дневной войне и освобождением территорий от оккупации Азербайджан положил конец гнусным намерениям Армении.

Об этом в субботу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

Она отметила, что территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах" не существует, и то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян снова пытается поднять тему "Нагорного Карабаха" показывает его лицемерие и двуличие. "Вновь пытаться поднять эту тему так же невозможно и абсурдно, как и пытаться оживить мертвеца", - добавила Гасанова.

Депутат сказала, что за 30 лет армянской оккупации ни одна страна, включая Армению, ни одна организация мира не признала т.н. «НКР», а после 44-дневной войны и капитуляции Армении все ее попытки и вовсе терпят крах.

«Армения и армянское лобби мечтали о создании второго армянского государства на территории Азербайджана. Однако славная азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева сорвала этот гнусный план. Азербайджан всегда заявлял, что никогда не уступит и пяди своей земли и никогда не допустит создания второго армянского государства на своей территории. С одной стороны, Пашинян заявляет, что признает территориальную целостность Азербайджана, с другой - делает бессмысленные заявления. Последние заявления Пашиняна показывают его истинное лицо. Однако ему не следует забывать, что "Железный кулак" всегда на месте», - сказала Гасанова.