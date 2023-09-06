Турция назначила в Азербайджан советника по оборонной промышленности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Турция назначила в Азербайджан первого в своей истории советника по оборонной промышленности за рубежом.

Как сообщает в среду Trend, эти обязанности возложены на Илкера Тюркоза.

Впервые в истории Турции созданы посты советника оборонной промышленности управления оборонной промышленности в 9 странах и первое назначение было произведено в Азербайджан.

Отметим, что накануне посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи на встрече с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым сопровождал советник оборонной промышленности Илкер Тюркоз. В ходе встречи было обсуждено сотрудничество в области оборонной промышленности и проведены консультации.

Илкер Тюркоз также встретился с генеральным директором компании "Aselsan Baku" Озгюром Курумом.