Мадат Бабаян узнал место захоронения убитых азербайджанцев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ – Задержанный Службой государственной безопасности Азербайджана Бабаян Мадат Аракели признал место массового захоронения, убитых азербайджанцев.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на СГБ, Мадат Бабаян сообщил, что 26 февраля 1992 года он вместе с армянскими вооруженными формированиями, находившимися в Ходжалы, участвовал в установлении вооруженного поста на перекрестке Ходжалы-Баллыджа-Ханкенди в направлении Ханкенди. Целью являлось обеспечение сокрытия фактов грабежа имущества, принадлежащего азербайджанцам, и массовых убийств, совершенных в городе. Три дня спустя, во время несения им службы на данном посту, на трех грузовых автомобилях были доставлены и сброшены в выкопанные ямы на территории левого берега реки Гаргар (примерно в 400 метрах от поста) тела азербайджанцев, убитых в Ходжалы. Задержанный также сообщил о грабежах, совершенных в феврале-марте 1992 года в Ходжалы.

При проверке показаний во время проведения следственного действия, Мадат Бабаян, наряду с предоставлением подробной информации, наглядно указал места совершения преступных действий в отношении гражданского населения. Кроме того, он указал места в селе Гозлукёрпю, где он лично похоронил тела азербайджанцев, захваченных в плен и незаконно удерживаемых в школе села, которые погибли в результате жестокого обращения и пыток. В настоящее время проводятся комплексные расследования упомянутых и других связанных с ними преступлений.

Отметим, что в результате проведенных ВС Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года антитеррористических мероприятий локального характера, на территории села Гозлукёрпю Кяльбаджарского района был задержан и разоружен Бабаян Мадат Аракели, имевший при себе автомат "AKM".

Бабаян подозревается в совершении террористических актов с целью разжигания национальной вражды в составе организованного отряда незаконных армянских вооруженных формирований, а также в совершении Ходжалинского геноцида.

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