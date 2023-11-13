Сахиба Гафарова проинформировала делегацию ПА ОБСЕ о ситуации в регионе Южного Кавказа

БАКУ /Trend/ - 13 ноября председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ во главе с президентом структуры Пиа Кауман.

Как сообщает Trend, на встрече состоялся обмен мнениями о ситуации в регионе Южного Кавказа.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала об антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных Азербайджаном в сентябре этого года в Карабахе, отметив, что они осуществлялись в полном соответствии с нормами международного права, гражданская инфраструктура не пострадала, не было зафиксировано никаких случаев насилия в отношении гражданского населения. Сахиба Гафарова также рассказала о мерах Азербайджана в связи с реинтеграцией армянских жителей Карабаха. Она подчеркнула, что Армения при этом отрицает право азербайджанцев на возвращение в родные края. Проинформировав об установке Арменией более 1 миллиона мин на азербайджанских территориях, спикер сказала, что это является серьезной угрозой в свете проведения там широкомасштабных работ по восстановлению и реконструкции.

На встрече Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азербайджан является главной заинтересованной стороной в безопасном и стабильном будущем Южного Кавказа, и привержен продвижению мирной повестки в регионе. Спикер с сожалением отметила, что вместо того, чтобы работать во имя мира, Армения по-прежнему пытается ввести в заблуждение международную общественность на основе лживых обвинений в адрес Азербайджана. Она добавила, что Армения продолжает использовать все возможности и платформы для клеветнической кампании против Азербайджана, и выразила сожаление по поводу поддержки этой лжи Армении в некоторых международных организациях. Сахиба Гафарова подчеркнула, что выдвинутые Арменией обвинения в якобы проведении Азербайджаном "этнической чистки" необоснованны и лживы. Спикер отметила, что любые попытки исказить реальную ситуацию, увековечить ненависть и вражду должны быть пресечены, и важно избегать действий, заявлений, которые могут еще больше осложнить ситуацию. В этом контексте председатель Милли Меджлиса отметила важность недопущения превращения мероприятий ПА ОБСЕ в платформу для лживой пропаганды Армении против Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможной роли ПА ОБСЕ в установлении доверия между делегациями Азербайджана и Армении.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ.

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