БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлена норма испытательного срока по трудовому договору, заключенному на период до шести месяцев.

Как сообщает в субботу Trend, это нашло отражение в изменении в Трудовой кодекс, утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно Трудовому кодексу, за исключением случаев, когда испытательный срок не установлен, трудовой договор может заключаться с установлением испытательного срока с целью проверки уровня профессионализма работника, его способности выполнять соответствующую трудовую функцию.

Отметим, что согласно Трудовому кодексу, испытательный срок при заключении трудового договора не устанавливается в отношении лиц, не достигших 18-летия, занимающих соответствующую должность по конкурсу, беременных и имеющих детей в возрасте до трех лет женщин, а также мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка в возрасте до трех лет, лиц, впервые принятых на работу по специальности (профессии) в год окончания учебного заведения, лиц, избранных на оплачиваемую выборную должность, лиц, с которыми заключен трудовой договор сроком до двух месяцев, и в иных случаях, определяемых соглашением сторон.