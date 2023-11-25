Проходит 3 года со дня освобождения от оккупации Кяльбаджара

БАКУ/Trend/ - Проходит три года со дня освобождения от оккупации Кяльбаджара.

В результате 44-дневной Отечественной войны Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции и покинуть территории. В соответствии с трехсторонним Заявлением, подписанным Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении, ВС Армении 25 ноября вышли из Кяльбаджарского района. Тем самым от оккупации были освобождены 147 населенных пунктов, включая город Кяльбаджар.

В первые же дни Отечественной войны Азербайджанская армия освободила от оккупации стратегические высоты Кяльбаджара, что позволило контролировать транспортно-коммуникационную инфраструктуру армян.

Как и на другие территории, освобожденные от оккупации азербайджанской армией под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в результате славной победы, в Кяльбаджар также возвращается жизнь.