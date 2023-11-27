Саморазрушительная «великая цель» армян – это того стоило? (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На Youtube-канале VMedia политолог Фуад Ахундов задает армянам простой и логичный вопрос об их абсурдных идеях и о том, какими разрушительными они оказались для самих армян, сообщает Trend.

«Глядя с сегодняшнего дня, положа руку на сердце, скажите, пожалуйста, сегодня вы опять считаете лозунг "Пусть прольется наша кровь во имя великой цели" правильным? Глядя на могилы ваших солдат в военном кладбище Ераблур, на то, в каком состоянии наш регион оказался, в каком состоянии оказалась Армения…» - сказал он.

Ахундов подчеркнул, что весь мир отмечает экономический рост Азербайджана, то, как страна процветает.

«20 процентов территорий Азербайджана были вне инвестиций, там стояли армянские войска и не пускали ни одного маната для облагораживания Карабахской земли. Сегодня я уверен, что, конечно же, вы скажете, что это того не стоило», - добавил политолог.