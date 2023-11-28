В Азербайджане разминированию 111 207 гектаров - Вугар Сулейманов

БАКУ /Trend/ - В результате операций по разминированию, проведенных с ноября 2020 года по настоящее время, в Азербайджане разминированию 111 207 гектаров.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов

на II Международной конференции на тему "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики", организованной ANAMA.

"Всего было обнаружено и обезврежено 109 552 мины и других взрывоопасных предметов (30 753 противопехотные мины, 18 531 противотанковая мина и 60 268 неразорвавшиеся боеприпасы)", - подчеркнул он.

Председатель правления отметил, что Азербайджан входит в число стран, наиболее загрязненных минами в глобальном масштабе.

Он также упомянул, что по предварительным подсчетам, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было размещено около 1,5 миллиона мин, и около 9 тысяч кв. км территории были заминированы.

Отметим, что во II Международной технической конференции, организованной Азербайджаном, принимают участие более 100 представителей международных организаций, операционных и производственных компаний, осуществляющих деятельность в области разминирования, из 25 стран мира, официальные правительственные лица, а также представители государственных структур и дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!