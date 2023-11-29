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Турция надеется, что азербайджано-армянские переговоры завершатся мирным соглашением

Политика Материалы 29 ноября 2023 22:08 (UTC +04:00)
Турция надеется, что азербайджано-армянские переговоры завершатся мирным соглашением

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турция надеется, что переговоры между Азербайджаном и Арменией завершатся мирным соглашением.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции.

Согласно информации, в ходе заседания были также затронуты вопросы, связанные с нормализацией отношений Турции с Арменией.

Было отмечено, что Турция поддержит все искренние усилия по установлению прочного мира, который будет способствовать процветанию всех стран региона, включая Армению.

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