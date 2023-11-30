Официальный Баку и Ереван договорились по ряду вопросов

БАКУ /Trend/ - 30 ноября на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась пятая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Стороны предварительно согласовали текст Регламента организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

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