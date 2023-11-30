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Азербайджанская и армянская стороны интенсифицируют встречи комиссий по делимитации границы

Политика Материалы 30 ноября 2023 15:36 (UTC +04:00)
Азербайджанская и армянская стороны интенсифицируют встречи комиссий по делимитации границы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 30 ноября на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась пятая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна.

Как сообщает в четверг Trend, со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны договорились начать работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, а также согласились интенсифицировать проведение встреч комиссий.

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