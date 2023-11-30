Сахиба Гафарова ознакомилась с выставкой "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и культурное наследие Азербайджана" в Берлине (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой находится с официальным визитом в Федеративной Республике Германия.

Как сообщили в четверг Trend в парламенте, в рамках визита Сахиба Гафарова ознакомилась с фотовыставкой "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и культурное наследие Азербайджана", организованной в "Gallery Berlin" в Берлине.

Спикер парламента Азербайджана рассказала о беспрецедентных заслугах основателя и архитектора современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, рассказала о его внимании и заботе об азербайджанской культуре.

Она отметила, что Президент Ильхам Алиев, как и во всех других сферах, успешно продолжил работы, заложенные великим лидером, в сфере культуры, довела до внимания крупномасштабные проекты, реализуемые в этой сфере под руководством Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Также была представлена информация о мероприятиях, организованных Милли Меджлисом в рамках "Года Гейдара Алиева".

Затем члены парламентской делегации Азербайджана – руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Германией Нурлан Гасанов, депутаты Эльнур Аллахвердиев, Солтан Мамедов, Эльшан Мусаев, руководитель Аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие официальные лица ознакомились с выставкой. Было подчеркнуто, что выставка вызвала большой интерес у посетителей.

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