Закир Гасанов находится с визитом в Египте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По приглашению министра обороны Египта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства совершают визит в Египет для участия в выставке «EDEX 2023».

Как сообщили в понедельник Trend в минобороны, 4 декабря генерал-полковник З.Гасанов принял участие в торжественной церемонии открытия международной оборонной выставки «EDEX 2023».

Выступивший на церемонии Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, поприветствовав гостей, объявил выставку открытой.

Министр обороны ознакомился с представленными на международной оборонной выставке «EDEX 2023» вооружением, техникой и средствами военного назначения, производимыми предприятиями Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики, а также турецкими компаниями «TUSAŞ», «ROKETSAN», «ASELSAN», «SARSILMAZ», «CANİK» и «BAYKAR».

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов встретился с главами компаний. На встречах были подробно обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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