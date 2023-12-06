Будет подготовлен порядок подсчета затрат на подготовку бакалавров в Полицейской академии МВД Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Будет подготовлен порядок подсчета затрат на подготовку бакалавров в Полицейской академии МВД.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в законе "О внесении изменений в "Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики", утвержденном соответствующим указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, Кабинет министров в трехмесячный срок должен утвердить порядок подсчета затрат на подготовку бакалавров в Полицейской академии министерства внутренних дел и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.

Министерство внутренних дел Азербайджана в трехмесячный срок должно утвердить форму договора о прохождении службы в органах внутренних дел с лицами, которые будут зачислены на очную форму обучения уровня бакалавриата Полицейской академии министерства внутренних дел Азербайджана на основе полного среднего образования или среднего специального образования, и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.