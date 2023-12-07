Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт имени Гейдара Алиева и Н-скую воинскую часть (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с командующим Военно-морскими силами (ВМС) Армии Исламской Республики Иран контр-адмиралом Шахрамом Ирани посетила Военный институт имени Гейдара Алиева и Н-скую воинскую часть ВМС Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Сначала прибывшая в Военный институт делегация возложила цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории института, почтив его светлую память.

Гостям был представлен брифинг, посвященный истории создания и деятельности Военного института.

После ознакомления с кафедрами и учебным процессом курсантов, гостям была предоставлена подробная информация о мероприятиях по боевой подготовке, проводимых с личным составом в Н-ской воинской части ВМС, даны ответы на интересующие их вопросы", - говорится в сообщении ведомства.

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