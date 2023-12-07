Внеочередные президентские выборы сыграют важную роль в истории современного Азербайджана - Эльчин Мирзабейли

БАКУ /Trend/ - В 2018 году, после переизбрания Ильхама Алиева Президентом, начался исторический и решающий этап в направлении решения важнейшей задачи, стоящей перед нашим народом и нашим государством - восстановления нашей территориальной целостности. В результате политической воли Президента Азербайджана, его стратегического интеллекта, умения предвидеть и оценивать развитие процессов, которые могут происходить в регионе и в мире, весь потенциал нашего государства и народа был мобилизован для установления исторической и правовой справедливости.

Об этом сообщил в четверг Trend политический комментатор Эльчин Мирзабейли.

Он отметил, что, оглядываясь с плоскости сегодняшних реалий назад, на 44-дневную войну, можно понять, что Президент Ильхам Алиев в течение 17 лет готовил Азербайджанское государство и народ именно к этой священной войне, и все шаги, предпринятые с 2018 года, вели к решающему этапу восстановления территориальной целостности страны.

"Победа во Второй Карабахской войне, искоренение вооруженного сепаратизма на азербайджанских землях в результате локальных антитеррористических мероприятий и полное восстановление наших суверенных прав над всеми территориями страны изменили не только регион Южного Кавказа, но и реалии в Азербайджане. Пройдя этот очень важный этап, мы вступили в исторический период, который открывает перед азербайджанским народом и государством новые горизонты.

Благодаря нашей национальной солидарности, силе нашего государства, беспрецедентной самоотверженности нашей армии, выражающей национальную волю решимости Верховного главнокомандующего наша территория стала единым целым, и в связи с этим в Азербайджане возникла необходимость нового политического начала. Считаю, что решение Президента Ильхама Алиева о внеочередных президентских выборах было вызвано именно этой необходимостью.

Территориальная целостность любого государства является выражением его реальной и полной независимости и суверенитета. Больше нет никаких внешних факторов, которые могли бы повлиять на Азербайджанское государство, и этот фактор заложил основу для принятия важных решений для благополучия, безопасности и развития нашей страны и народа по многим направлениям на предстоящем этапе, реализации новой программы политического, экономического стратегического развития", - добавил он.

Э.Мирзабейли подчеркнул, что есть и другие факторы, которые делают необходимым назначение выборов на февраль 2024 года, и эти факторы, безусловно, служат в первую очередь интересам народа и государства.

"Выборы - это достаточно серьезный, ответственный процесс, основанный на человеческих ресурсах. Учитывая, что к процессу организации выборов также привлекаются административные ресурсы государства, назначение президентских выборов на февраль 2024 года можно считать наиболее правильным сроком.

В целом же выборы являются не только единственным легитимным средством для формирования органов государственной власти гражданами Азербайджана, но и стимулирующим фактором, возводящим мост к новым начинаниям. Президентские выборы также являются торжеством национальной воли, средством выражения единой позиции азербайджанского народа и точки зрения на будущее. Я не сомневаюсь, что эти выборы сыграют важную роль в истории современного Азербайджана, станут новым началом для достижения наших национальных целей", - заключил он.

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