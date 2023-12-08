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С ликвидацией сепаратистского режима было устранено последнее препятствие на пути к мирному соглашению - Мэтью Брайза

Политика Материалы 8 декабря 2023 01:26 (UTC +04:00)
С ликвидацией сепаратистского режима было устранено последнее препятствие на пути к мирному соглашению - Мэтью Брайза

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С выводом армянских войск из Карабахa и ликвидацией сепаратистского режима было устранено последнее препятствие на пути к мирному соглашению.

Как сообщает Trend, об этом в социальной сети написал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Вывод армянских войск и конец сепаратистского режима в Карабахе устранили последнее препятствие на пути к мирному договору, к которому стремились как премьер-министр Армении Пашинян, так и Президент Азербайджана Ильхам Алиев", - отметил Мэтью Брайза.

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