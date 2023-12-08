Азербайджан и Армения сделали существенный шаг вперед - Ричард Хогланд

БАКУ/Trend/- Азербайджан и Армения сделали существенный шаг вперед.

Об этом сказал Trend в пятницу бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, посол в отставке Ричард Хогланд.

«Совместное заявление Администрации Президента Азербайджанской Республики и аппарата премьер-министра Республики Армения является весьма долгожданным и обнадеживающим шагом вперед, особенно потому, что оно было достигнуто обеими сторонами без помощи или посредничества третьих сторон»,- сказал он.

Хогланд отметил, что, хотя внешние силы могут предложить поддержку, настоящий и прочный мир, который будет реализован в долгосрочной перспективе, в конечном итоге должен исходить исключительно из самих Баку и Еревана.

«И Армения, и Азербайджан действительно движутся в этом направлении, и это следует аплодировать, потому что их совместная работа и растущее взаимное доверие приведут к укреплению мира, безопасности и процветания для всего региона Южного Кавказа», - заключил он.

Отметим, что в результате переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом Премьер-министра Республики Армения была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами.

Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В список 32 человек не входят и не могут входить руководители пресловутого режима, совершившие военные преступления против азербайджанского народа и преступления против человечества, Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Рубен Варданян, в том числе такие лица, как Вагиф Хачатурян, Алеша Хосровян.

В свою очередь, Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает 2 азербайджанских военнослужащих.

В качестве доброго жеста, Республика Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН(СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики. Азербайджанская Республика и Республика Армения надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана. В качестве доброго жеста, Азербайджанская Республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР.

Азербайджанская Республика и Республика Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион.