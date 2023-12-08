Всем зарегистрированным политическим партиям в Азербайджане предоставлена возможность участвовать в выборах 2024 года - депутат

БАКУ /Trend/ - 2024 год станет еще одним историческим и успешным годом для народа Азербайджана. Потому что внеочередные президентские выборы в следующем году являются победными для страны.

Об этом сообщил в пятницу Trend депутат парламента Азербайджана (Милли Меджлис) Вугар Искендеров.

"Выражение "оккупация 20 процентов азербайджанских территорий", которую мы когда-то часто использовали, уже осталось в прошлом. Впервые в истории нашей независимости во всем Азербайджане пройдут президентские выборы. Весь Азербайджан получит возможность избрать своего главу. А это очередной успех обновляющегося и сильного Азербайджана", - отметил он.

Депутат упомянул, что Азербайджан, никогда в своей истории не обладавший такой силой, самостоятельно изберет своего Президента.

"Наш народ, будучи свидетелем того, как Президент Ильхам Алиев сдержал все обещания, которые он давал в течение 20 лет, при каждой возможности выражает свою поддержку главе государства. Эти выборы являются ярчайшим показателем уверенности Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиевав в себе и поддержке народа", - подчеркнул он.

По его словам, созданы все условия для участия в выборах в равноправной форме.

"Следует иметь в виду, что решение о проведении внеочередных выборов было принято после завершения процесса государственной регистрации членов политических партий в стране. Таким образом, для участия в выборах созданы возможности для всех зарегистрированных в государстве политических партий.

Такой подход является наглядным примером того, как в стране обеспечивается справедливая конкурентная среда. В этом смысле любое недовольство проведением выборов следует рассматривать только как воплощение предвзятой позиции и ограниченного потенциала. Вместо того, чтобы признать свою слабость, радикалы, не имеющие электората и потерявшие весь лимит доверия за минувшие годы, в очередной раз выбрали путь саботажа и разжигания раздора в обществе. Но они каждый раз забывают, что народ все видит, и его не проведешь", - добавил он.

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