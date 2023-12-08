Боррель оказался марионеткой Еревана – верховный представитель ЕС должен уйти в отставку - американские эксперты

БАКУ /Trend/ - Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в очередной раз выступил с обвинениями в адрес Азербайджана относительно ситуации в Карабахе.

Таким образом, Боррель заявил, что якобы 150 000 армян покинули Карабах. Не говоря уже о том, что эти цифры в корне неточны, но они также сильно преувеличены, даже по сравнению с цифрами, которые официальные лица ЕС заявляли всего месяц назад. Даже армяне, например, сами упоминают цифру в 100 000 человек.

В этой связи американский аналитик Ирина Цукерман заявила в пятницу Trend, что Боррель, несомненно, отражает армянский нарратив и цифры, которые исходят из ереванских кругов, поскольку у них есть все основания завышать цифры.

"Основная проблема здесь заключается не столько в поддельных цифрах, сколько в неявном предположении, что армяне в очередной раз стали жертвами, что Азербайджан якобы стал причиной того, что они потеряли свои дома, и что они уехали только потому, что не чувствуют себя там в безопасности. И источники и предвзятость Борреля должны быть раскрыты, потому что, поддерживая армянскую пропаганду, Боррель фактически подрывает мирный процесс. Более того, сомнительно, что Армения в одиночку могла бы оказать такое влияние на высокопоставленное лицо Евросоюза, учитывая, что это маленькая и бедная страна. Более вероятно, что какое-либо из государств, использующих Армению в качестве оружия в информационной войне, особенно после всех коррупционных скандалов в парламенте ЕС, могло повлиять на него. Если эти державы снова используют конфликты в качестве оружия для продвижения своих интересов, это проблема для всего ЕС и свободного мира, а не только для Азербайджана, и с ней необходимо покончить раз и навсегда", - сказала она.

В свою очередь, американский эксперт, исследователь международных отношений и геополитики Евразии Питер Тейс отметил, что заявление Джозепа Борреля является результатом пропагандистской машины Еревана против Азербайджана.

"Нет международной организации или отдельного государства, которые могли бы подорвать законные права Азербайджана контролировать всю свою суверенную территорию и продвигать благородные стремления к экономическому процветанию и региональному миру. Эти цели неизменно были на переднем крае внешней политики Баку. Со стороны руководства Европейской комиссии является серьезной ошибкой отвергать правду и продолжать верить антиазербайджанской пропаганде, исходящей от фашистского режима в Армении. Боррель должен уйти в отставку со своего нынешнего поста, поскольку он доказал, что является марионеткой Еревана и неспособен эффективно руководить и осуществлять внешнюю политику Европейской комиссии", - добавил эксперт.

ЕС полностью осознает, что 15 000 армян, покинувших регион, были военнослужащими Вооруженных сил Армении, и упоминание Джозепом Боррелем о 150 000 вызвало значительное недоразумение. Кроме того, такие неточные заявления Борреля не только подрывают посреднические усилия ЕС, но и ставят под угрозу миссию президента Совета ЕС Шарля Мишеля в этом отношении.

Однако буквально вчера Азербайджан и Армения предприняли беспрецедентный шаг на пути к долгожданному миру. Обе стороны обменялись военнослужащими, причем без какого-либо посредничества третьих сторон. Следовательно, такие люди, как Боррель, хотя и признают важность соглашения между Азербайджаном и Арменией, не имеют полномочий вмешиваться во внешнюю политику Азербайджана или ставить под угрозу его отношения с ЕС. Политическим лидерам ЕС давно пора отказаться от этой двусторонней игры и устранить двойные стандарты.

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