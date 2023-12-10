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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер, всегда верный традициям дружбы

Политика Материалы 10 декабря 2023 14:17 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер, всегда верный традициям дружбы

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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НИШ /Trend/ - Азербайджан, в подлинном смысле этого слова, надежный партнер, всегда верен традициям дружбы и высоко ценит дружбу.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.

«Именно построенные на дружбе, взаимопонимании и стратегическом партнерстве связи обеспечивают интересы многих стран. Сотрудничество в газовой сфере в то же время создает прочную основу для широкомасштабного регионального сотрудничества», - добавил глава государства.

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