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На COP28 представлена информация о водных ресурсах Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 11 декабря 2023 15:16 (UTC +04:00)
На COP28 представлена информация о водных ресурсах Азербайджана (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Делегация министерства экологии и природных ресурсов и Государственного агентства водных ресурсов провела ряд встреч в азербайджанском павильоне в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встреч была предоставлена информация о водных ресурсах Азербайджана, проектах восстановления и реконструкции, осуществляемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах страны, в том числе о работах, направленных на использование альтернативных водных источников.

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На COP28 представлена информация о водных ресурсах Азербайджана (ФОТО)
На COP28 представлена информация о водных ресурсах Азербайджана (ФОТО)
На COP28 представлена информация о водных ресурсах Азербайджана (ФОТО)
На COP28 представлена информация о водных ресурсах Азербайджана (ФОТО)
На COP28 представлена информация о водных ресурсах Азербайджана (ФОТО)
На COP28 представлена информация о водных ресурсах Азербайджана (ФОТО)
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