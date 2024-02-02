Миссия наблюдателей от СНГ об агитационной кампании в связи с президентскими выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Всем кандидатам на пост президента созданы равные условия для проведения предвыборной агитации. Агитационная кампания в Азербайджане проходит спокойно и организованно, в строгом соответствии с требованиями избирательного законодательства.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт secki-2024.az, об этом говорится в промежуточном отчете миссии наблюдателей от СНГ по результатам мониторинга за подготовкой президентских выборов в Азербайджане.

В отчете подчеркивается, что центральная и нижестоящие избирательные комиссии, СМИ подробно информируют население страны о ходе избирательной кампании.

"Руководством Центральной избирательной комиссии и сотрудниками Секретариата ЦИК регулярно проводятся брифинги и пресс-конференции, на которых освещается ход подготовки к выборам, разъясняются нормы избирательного законодательства.

ЦИК проводит активную кампанию для призыва граждан страны принять участие в выборах, которая включает регулярные трансляции информационных роликов и социальной рекламы по телевидению и радио, а также использование рекламных табло, баннеров и плакатов для информирования избирателей о дне голосования", - говорится в отчете.

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