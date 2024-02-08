Предполагается, что найденные в Аскеране останки принадлежат жителям Ходжалы - сотрудник Рабочей группы (ФОТО)

АСКЕРАН /Trend/ - Предполагается, что останки в братской могиле, найденной в Аскеране, принадлежат жителям Ходжалы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня заявил журналистам сотрудник Рабочей группы Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Заур Исмайлов.

В рамках следствия по уголовному делу Рашида Бегларяна, признавшегося в причастности к убийству мирных жителей Ходжалы в феврале 1992 года, задержанный сообщил о месте убийства и захоронения азербайджанцев.

"Рашид Бегларян сообщил, что мирные жители, направлявшиеся в Агдам из Ходжалы, были убиты возле Аскеранской крепости и похоронены на этой территории. Начатые в связи с этим поисково-раскопочные работы Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан в октябре-ноябре прошлого года, из-за неблагоприятных погодных условий были приостановлены.

С февраля этого года раскопки продолжились. В результате на указанной территории было найдено захоронение с останками не менее 8 человек. Предположительно, останки принадлежат жителям Ходжалы. Не исключено, что в ходе поисковых работ, которые будут продолжаться и в дальнейшем, будут найдены и другие останки", - сказал З.Исмайлов.

Отметим, что сегодня на упомянутую территорию были приглашены представители общественности, местных и зарубежных СМИ.

Напомним, что в августе прошлого года в городе Шуша, а ранее в июне - на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены массовые захоронения. На сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях массовые захоронения были обнаружены в селе Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

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