Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Председатель парламента Болгарии прибыл в Азербайджан с официальным визитом (ФОТО)

Политика Материалы 4 марта 2024 01:37 (UTC +04:00)
Председатель парламента Болгарии прибыл в Азербайджан с официальным визитом (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 4 марта делегация во главе с председателем Народного собрания Болгарии Росеном Димитровым Желязковым прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, председателя Народного собрания Болгарии Росена Димитрова Желязкова и делегацию встретил заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, руководитель Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям Азербайджан-Болгария, депутат Рауф Алиев и другие официальные лица.

Председатель парламента Болгарии прибыл в Азербайджан с официальным визитом (ФОТО)
Председатель парламента Болгарии прибыл в Азербайджан с официальным визитом (ФОТО)
Председатель парламента Болгарии прибыл в Азербайджан с официальным визитом (ФОТО)
Председатель парламента Болгарии прибыл в Азербайджан с официальным визитом (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости