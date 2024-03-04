Председатель парламента Болгарии прибыл в Азербайджан с официальным визитом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 марта делегация во главе с председателем Народного собрания Болгарии Росеном Димитровым Желязковым прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, председателя Народного собрания Болгарии Росена Димитрова Желязкова и делегацию встретил заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, руководитель Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям Азербайджан-Болгария, депутат Рауф Алиев и другие официальные лица.