Мевлют Чавушоглу рассказал о Зангезурском коридоре

БАКУ /Trend/ - Армения больше всего выиграет от реализации проектов в регионе, и не только Зангезурского коридора.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам глава делегации Великого национального собрания Турции в ПА НАТО Мевлют Чавушоглу во время посещения Аллеи шехидов и мемориала "Турецкое шехидство".

"Армения больше всего нуждается в подобных проектах в регионе. Мы уже сделали значимые шаги с различными коридорами и железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс. Но Зангезурский коридор тоже пойдет на пользу всем. Турция поддерживает реализацию данного проекта", - подчеркнул он.

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