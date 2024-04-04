Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Мевлют Чавушоглу рассказал о Зангезурском коридоре

Политика Материалы 4 апреля 2024 13:37 (UTC +04:00)
Мевлют Чавушоглу рассказал о Зангезурском коридоре

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Армения больше всего выиграет от реализации проектов в регионе, и не только Зангезурского коридора.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам глава делегации Великого национального собрания Турции в ПА НАТО Мевлют Чавушоглу во время посещения Аллеи шехидов и мемориала "Турецкое шехидство".

"Армения больше всего нуждается в подобных проектах в регионе. Мы уже сделали значимые шаги с различными коридорами и железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс. Но Зангезурский коридор тоже пойдет на пользу всем. Турция поддерживает реализацию данного проекта", - подчеркнул он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости