В Азербайджане пострадавшие и члены семей жертв минного террора Армении, НПО, работающие в этой области, распространили совместное заявление

БАКУ /Trend/ - Пострадавшие и члены семей жертв минного террора Армении, неправительственные общественные организации, работающие в этой области, распространили совместное заявление 4 апреля (Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием), в котором призвали международное сообщество мобилизоваться для провозглашения цели "Мир без мин" в качестве 18-й цели ООН в области устойчивого развития.

Как сообщает в четверг Trend, в совместном заявлении говорится, что 60 миллионов человек во всем мире по-прежнему находятся под угрозой минирования.

"Азербайджан страдает от минной войны Армении, входит в число стран, наиболее загрязненных минами. Армения, долгие годы удерживавшая часть азербайджанских земель под оккупацией, заложила на этих территориях более 1,5 миллиона мин, а также других взрывоопасных боеприпасов. Мы призываем международное сообщество осудить Армению и поддержать Азербайджан в гуманитарной деятельности по разминированию.

В результате минного террора Армении с 1991 года по настоящее время 3429 азербайджанцев пострадали от мин. Большинство из них - гражданские лица, из которых 358 - дети и молодежь, а 38 - женщины.

Только за последний месяц 3 человека подорвались на минах в Тертере и Агдаме,

двое из которых молодые ребята (одному - 18, а другому - 29 лет).

Целью Армении является война против мирного населения Азербайджана. Об этом свидетельствуют мины, обнаруженные в жилых домах, кладбищах и других местах на освобожденных территориях, в том числе мины-ловушки. Заминированы даже окрестности ряда массовых захоронений. Мины заложены для людей, которые после многих лет тоски пытаются найти останки своих родных в этих местах. Это преступление против человечества.

Несмотря на все призывы, Армения не предоставляет точных данных, карт о заминированных территориях. Фальшивость и недостоверность большинства переданных карт подтверждается и тем, что абсолютное большинство минных инцидентов в последнее время произошло за пределами этих карт. Эта деятельность никоим образом не служит миру.

После 44-дневной войны в 2020 году 77 процентов погибших в результате минных инцидентов в Азербайджане являются гражданскими лицами. За период, прошедший с 10 ноября 2020 года, на освобожденных территориях подорвались на минах 350 человек, из них 65 человек погибли и 285 получили ранения.

Минный вопрос сегодня стал самой большой проблемой Азербайджана. Азербайджанское государство, проводит масштабные восстановительные и строительные работы в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре, спустя 30 лет разграбления и разрушения со стороны Армении, а также возвращает на родину бывших вынужденных переселенцев. Но минная угроза является серьезным препятствием этому процессу, источником опасности для жизни и здоровья граждан.

Мы - как жертвы, члены семей жертв минного террора Армении и представители НПО, работающих в этой сфере, призываем граждан полностью соблюдать правила безопасности при передвижении на освобожденных территориях, не входить в зоны необщего пользования и внимательно относиться ко всем знакам, сигнализирующим об опасности.

Сегодня Азербайджанское государство осуществляет разминирование практически полностью за счет внутренних ресурсов. Мы призываем международную общественность, международные организации тесно сотрудничать с Азербайджаном в деле гуманитарного разминирования. Мы приветствуем героев, в чьи ряды входят и женщины, занимающиеся разминированием, которое охватывает довольно рискованную сферу, но является очень почетной профессией.

Обширные заминированные территории в Карабахе и Восточном Зангезуре наносят большой удар экологии и окружающей среде, а также сельскому хозяйству. Это приводит к возникновению экологических осложнений, нарушению флоры и фауны, неэффективному использованию земельных участков.

Мы верим, что наступит день, когда Карабах и Восточный Зангезур будут объявлены территорией, свободной от мин. Это главное условие безопасности, возвращения и благополучия в регионе.

Обращаясь к мировому сообществу, мы призываем к всесторонней поддержке Азербайджана, чтобы приблизить этот день, к последовательной деятельности по провозглашению цели ООН "Мир без мин" в качестве 18-й цели устойчивого развития", - говорится в заявлении.

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