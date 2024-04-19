Завершилась дипмиссия посла Италии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - 19 апреля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики Клаудио Таффури в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД, на встрече обсуждались вопросы, вытекающие из существующих многомерных отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией, а также текущая региональная ситуация.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла Клаудио Таффури за усилия, предпринятые в период его деятельности в стране в направлении развития отношений между Азербайджаном и Италией, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Было отмечено, что многомерные отношения стратегического партнерства между двумя странами по различным направлениям, включая политические, экономические, торговые, энергетические, транспортно-коммуникационные, культурные, гуманитарные и другие, вызывают удовлетворение, а существующий механизм стратегического диалога вносит важный вклад в отношения. В этом направлении была отмечена важность осуществляемых взаимных визитов и контактов, а также продолжения политических консультаций.

Министр проинформировал о подготовке к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в стране в текущем году. Было отмечено, что COP29 внесет дополнительный вклад в сотрудничество с рядом партнеров в области борьбы с изменением климата, включая Италию.

Говоря о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях страны, а также о процессе азербайджано-армянской нормализации, министр Джейхун Байрамов поблагодарил итальянскую сторону за занимаемую ею справедливую позицию. Было отмечено, что позиции Италии должен следовать ряд акторов, продемонстрировавших односторонний и предвзятый подход, ставящий под угрозу меры по укреплению регионального мира и безопасности.

Посол Клаудио Таффури выразил благодарность за сотрудничество и поддержку, оказанную в период его дипломатической деятельности в Азербайджане, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерства между Азербайджаном и Италией.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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