Джейхун Байрамов встретился с послом Алжира в связи с завершением его дипмиссии

БАКУ /Trend/ - 19 апреля 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Алжира Абдельвахаба Османа по случаю окончания его дипломатической деятельности в стране.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла Абдельвахаба Османа за усилия, предпринятые в период его деятельности в нашей стране в направлении развития отношений между Азербайджаном и Алжиром, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Стороны подчеркнули, что растущее партнерство между Азербайджаном и Алжиром, дружеские отношения, контакты на высоком уровне вызывают удовлетворение. Была отмечена важность взаимодействия между нашими странами в области расширения связей в политической, экономической, гуманитарной, энергетической сферах, межпарламентских связей. Подчеркнуто, что наши страны успешно продолжают сотрудничество в ООН, Организации исламского сотрудничества, Движении неприсоединения и на других международных платформах.

Было отмечено, что постоянная поддержка Алжиром позиции Азербайджана, основанной на международном праве, в связи с бывшим армяно-азербайджанским конфликтом, высоко ценится азербайджанской стороной. Министр также проинформировал посла о текущей ситуации в регионе, процессе нормализации отношений с Арменией.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!