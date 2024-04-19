Армения выводит свои вооруженные силы из четырех сел Газаха

БАКУ /Trend/ - Армения выводит свои вооруженные силы из азербайджанских сел Баганис Айрым, Хейрымлы, Ашагы Аскипара и Гызылгаджилы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, после возвращения сел Азербайджану Армения заменит своих военнослужащих на границе пограничниками.

Отметим, что сегодня состоялась 8-я встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. На встрече была достигнута договоренность о возвращении Азербайджану четырех сел Газахского района.

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