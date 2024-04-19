Состоялись консульские консультации между МИД Азербайджана и Казахстана

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялись очередные консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Казахстана.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, на консультациях азербайджанскую делегацию возглавлял начальник Консульского управления министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эмиль Сафаров, а казахстанскую - директор Департамента консульской службы министерства иностранных дел Республики Казахстан Бауыржан Акатаев.

Во встрече также приняли участие представители министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Государственной миграционной службы, а со стороны Казахстана - Комитета по миграции министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан и Комитета по миграционной службе министерства внутренних дел.

В ходе консульских консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в консульской сфере с Казахстаном, важной для Азербайджана страной-партнером, в том числе подписание новых двусторонних документов и возможности оцифровки консульских услуг.

В рамках консультаций стороны также подчеркнули необходимость принятия совместных мер по укреплению связей между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан в миграционной, образовательной и других важных сферах.

По окончании переговоров делегациями двух стран был подписан протокол.

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