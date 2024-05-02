Утвержден Генеральный план города Кяльбаджар (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Утвержден Генеральный план города Кяльбаджар.

Как сообщает в четверг Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение об утверждении "Генерального плана развития города Кяльбаджар до 2040 года".

Отметим, что 26 июня 2022 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с Генеральным планом города Кяльбаджар. Первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов проинформировал главу государства о Генеральном плане города Кяльбаджар.

Было отмечено, что при подготовке генплана города Кяльбаджар для формирования его оригинального облика были изучены различные архитектурные традиции в соответствии с географическим положением, структурой местности, даны предложения, связанные с образцами, которые можно использовать.

Концептуальной основой генерального плана является развитие возможностей оздоровительного и горного туризма, создание зеленой городской среды в гармонии с природой.

В центральной части города будут возводиться многоквартирные дома, а в окрестностях – индивидуальные дома с приусадебным участком.

Прогнозируется, что в течение предстоящих 20 лет площадь города Кяльбаджар достигнет 237 гектаров, а население - 17 тысяч человек.

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