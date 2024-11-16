На COP29 уже достигнуты некоторые важные результаты - председатель Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - На COP29 уже достигнуты некоторые важные результаты.

Об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Парламентской встрече, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджана в рамках COP29 в Баку, сообщает Trend. В мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

"Изменение климата — это самая большая проблема человечества, которая выходит за рамки национальных границ и требует коллективных усилий. Я испытываю огромную гордость и радость от того, что сегодня к нам присоединилось так много парламентариев со всего мира. Это демонстрирует наше единство ради общего дела с активной вовлеченностью в процесс.

Наше парламентское сотрудничество в обмене знаниями, опытом и передовым опытом приобретает особое значение и приносит пользу всем нам. Я также хотела бы дать высокую оценку роли Межпарламентского союза. Оставаясь верным своему видению диалога и солидарности, он мобилизует нас вокруг жизненно важных инициатив, включая действия по борьбе с изменением климата, и гарантирует, что наши голоса будут услышаны", - сказала она.

По словам Гафаровой, по мере усугубления климатического кризиса задача устранения неблагоприятных последствий изменения климата становится все сложнее.

"Потому что у нас остается все меньше и меньше времени. Очевидно, что борьба с изменением климата требует еще большего. И в этих обстоятельствах нам также необходимо активизировать свое участие", - добавила она.