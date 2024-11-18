Джейхун Байрамов обсудил региональную ситуацию с вице-президентом ПА ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - 18 ноября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро, посетившим нашу страну в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщили Trend в МИД, на встрече обсуждались вопросы, стоящие на повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, региональная ситуация, а также перспективы сотрудничества в рамках COP29.

Стороны отметили, что наличие интенсивного диалога между нашей страной и ПА ОБСЕ вызывает удовлетворение, парламентская дипломатия, в том числе взаимные визиты в этих рамках, важны с точки зрения обсуждения вопросов, представляющих общий интерес.

Было заявлено, что изменение климата угрожает безопасности людей и устойчивому развитию, и продвижение усилий по преодолению последствий изменения климата, наблюдаемых в нашем регионе и мире, и поддержка наиболее уязвимых групп в этом направлении являются приоритетом председательства страны в COP29. Были отмечены успехи, достигнутые в процессе переговоров в рамках председательства, в частности достижение согласия по статье 6.4 Парижского соглашения и увеличение обязательств по климатическому финансированию финансовыми институтами на ежегодной основе с 75 до 170 миллиардов долларов США.

Также на встрече была предоставлена информация об истории армяно-азербайджанского конфликта, последствиях оккупации, текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, а также о ходе мирного процесса в регионе.

Вице-президент поздравил Азербайджан с председательством в COP29 и пожелал успехов в этой деятельности. Было отмечено, что усилиям по борьбе с изменением климата в рамках ОБСЕ придается большое значение.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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