Президент Ильхам Алиев позвонил Дональду Трампу

БАКУ/Trend/ - 25 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, передает Trend.

В ходе телефонного разговора глава нашего государства поздравил Дональда Трампа с повторным избранием на пост Президента Соединенных Штатов Америки. Президент Азербайджана отметил, что убедительная победа на выборах является явным выражением большой поддержки и доверия американского народа к проводимому им политическому курсу.

Глава нашего государства подчеркнул, что деятельность Президента Дональда Трампа сыграет еще более важную роль в обеспечении безопасности в мире.

Отметив, что в период первого президентского срока Дональд Трамп уделял особое внимание укреплению дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и США, глава нашего государства выразил надежду, что будут прилагаться совместные усилия для продвижения двусторонних отношений.

В свою очередь Президент Дональд Трамп выразил Президенту Ильхаму Алиеву глубокую признательность за искренние поздравления. Дональд Трамп подчеркнул важность совместных усилий с целью развития сотрудничества между нашими странами.