Продолжение территориальных претензий Армении к Азербайджану угрожает мирной повестке дня - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Продолжение территориальных претензий Армении к Азербайджану угрожает мирной повестке дня.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов во время сегодняшнего выступления на III Европейской конференции по Азербайджановедению в столице Мальты городе Валетта.

"В ходе выступления Джейхун Байрамов рассказал о председательстве Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), об инициативах страны в области энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций, а также о ситуации в регионе в постконфликтный период.

Было доведено до внимания, что Азербайджан придает особое значение охране окружающей среды и борьбе с изменениями климата.

Отмечено, что наряду с десятками инициатив и важных мероприятий, среди наиболее значимых достижений председательства Азербайджана, является принятие Бакинской финансовой цели в рамках COP29, которая в 3 раза превысила предыдущую цель климатического финансирования и достигла 300 миллиардов долларов, завершение переговоров по статье 6, являющейся ключевой частью Парижского соглашения, обеспечение начала деятельности Фонда для возмещения потерь и ущерба в следующем году.

Говоря о 9 инициативах, выдвинутых Азербайджаном совместно с международными партнерами и организациями в области борьбы с изменением климата, министр отметил широкий интерес к этим инициативам и присоединение к ним многих стран.

Наряду с этим, была подчеркнута важность глобальных инициатив, объявленных в рамках повестки Председательства COP29, с точки зрения различных аспектов изменения климата, включая акцент на проблемах, которые остаются незамеченными.

Несмотря на необоснованные претензии к Азербайджану и систематическую клеветническую кампанию под предлогом "нефтегазовой страны", было отмечено, что COP29 прошел успешно и внес важный вклад в усилия по борьбе с изменением климата.

Джейхун Байрамов также подробно рассказал о возобновляемом ветровом, водном, солнечном энергетическом потенциале страны, о работе, проводимой в этом направлении на освобожденных от оккупации территориях.



Подчеркнута важность стратегического партнерства и проектов, подписанных между Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, Европейским Союзом, а также Грузией, Румынией, Венгрией в связи с сотрудничеством в области зеленой энергии, совместных инициатив с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, таких проектов, как коридор зеленой энергии, соединяющий бассейны Каспийского и Черного морей.

Говоря о развитии Среднего коридора, росте объемов товаров, проходящих через Азербайджан, Джейхун Байрамов отметил важность использования возможностей в сфере транспорта и коммуникаций.

Министр рассказал об обсуждениях, проводимых в рамках Совета министров ОБСЕ, существующих проблемах и перспективах в рамках Организации.

Джейхун Байрамов, в том числе, проинформировал участников мероприятия о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, усилиях по борьбе с минной угрозой, мероприятиях по определению судьбы пропавших без вести, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Было отмечено, что несмотря на прогресс, достигнутый в проекте мирного договора, в том числе в процессе делимитации, продолжение территориальных претензий к Азербайджану в Конституции Армении угрожает мирной повестке дня.

Затем министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов ответил на многочисленные вопросы участников мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.

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Как сообщили в пятницу Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана,