Ханкенди встречает гостей: туристический бум в новогодние праздники (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – В городе Ханкенди 31 декабря, в День солидарности азербайджанцев мира и в преддверии Нового года, продолжается ярмарка «Зимняя сказка» на площади «Зафар». Город охвачен праздничной атмосферой: яркое убранство, насыщенная программа мероприятий и оживленные улицы создают незабываемое настроение для жителей и гостей.

Как сообщает Trend, возрождающийся Ханкенди встречает знаменательные дни вместе с их истинными хозяевами. В этом году по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года здесь проходят ярмарки, выступления и праздничные акции. Для детей организованы встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а для молодежи — мастер-классы и интерактивные игры.

Город становится популярным туристическим направлением, привлекая гостей из Баку и других регионов страны. Туристы наслаждаются праздничной атмосферой, знакомятся с культурными достопримечательностями и активно делятся впечатлениями. Ярмарка «Зимняя сказка» становится ярким акцентом новогодних торжеств, оставляя незабываемые впечатления у всех посетителей.