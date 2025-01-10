В Азербайджане создана информационная система "Цифровая экология" - Указ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Создана информационная система "Цифровая экология".

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Trend.

Согласно указу, утверждено Положение об информационной системе "Цифровая экология".

Определяется, что информационная система "Цифровая экология" (далее – ИСЦЭ, REIS) обеспечивает оперативность, эффективность, прозрачность деятельности министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики (далее – министерство) по направлениям деятельности посредством использования цифровых технологий, в том числе информационно-коммуникационных технологий, а также контактов с другими физическими и юридическими лицами и доступность предоставляемых услуг.

Функции собственника ИСЦЭ осуществляет министерство, а функции оператора - юридическое лицо публичного права "Агентство геодезии и картографии", подведомственное министерству.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики совместно с министерством должны принять меры по организации, проведению и совершенствованию перехода ИСЦЭ в "правительственное облако" в соответствии с концепцией "Правительственное облако" (G-cloud).

Совместно с министерством следует обеспечить размещение открытых данных, формируемых в ИСЦЭ, на портале "Открытые данные".

Министерство должно принять необходимые меры для формирования и ведения ИСЦЭ, а также для организации его деятельности, обслуживания, обеспечения эффективного использования и развития.

В ходе деятельности ИСЦЭ министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики должно обеспечить использование "Услуг дистанционного наблюдения Земли", предоставляемых через космический спутник, для охраны окружающей среды, получения изображений и данных об окружающей среде; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики с учетом настоящего указа должны обеспечить реализацию мер, вытекающих из положений указа Президента Азербайджанской Республики от 12 сентября 2018 года № 263 "Об утверждении Правил формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем" и некоторых мер, связанных с "электронным правительством".

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно принять необходимые меры в связи с финансированием расходов по формированию, ведению и содержанию ИСЦЭ через целевые бюджетные фонды, находящиеся в распоряжении министерства.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

С полным текстом Положения об информационной системе "Цифровая экология" можно ознакомиться, перейдя по ссылке.