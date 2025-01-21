Россия не занимает чью-либо сторону в отношениях с Азербайджаном и Арменией – Лавров

БАКУ/Trend/ - Россия не занимает чью-либо сторону в отношениях с Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.

«Мы занимаемся вопросами, которые, на наш взгляд, являются весьма актуальными - вопросами нормализации отношений Еревана и Баку. Мы исходим из нашей глубокой заинтересованности в том, чтобы братские нам народы жили в мире и добрососедстве», - добавил он.

Лавров отметил, что у Москвы отношения стратегического партнерства, союзничества и с армянской стороной, и с азербайджанской: «И мы в этом кровно заинтересованы».