Глава МИД Азербайджана провел обсуждения с генсеком Организации экономического сотрудничества D-8

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (D-8) Исиакой Абдулгадиром Имамом.

Как сообщает Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества в рамках D-8, а также ситуация в сфере региональной и международной безопасности.

Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что избрание Азербайджана членом Организации в ходе прошлогоднего саммита D-8 является отражением растущего регионального и международного авторитета Азербайджана, а также доверия, оказываемого Организацией.

Было отмечено, что Азербайджан продолжит прилагать все усилия для укрепления всестороннего сотрудничества с государствами-членами D-8.

Стороны также обсудили различные вопросы повестки D-8, включая политические, экономические, торговые, энергетические, транспортные, коммуникационные, гуманитарные, образовательные и др. Был отмечен широкий потенциал сотрудничества в данных направлениях и обсуждены дальнейшие планы для его развития.

Министр Д.Байрамов также подробно проинформировал собеседника о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.